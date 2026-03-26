Il calciatore belga ha deciso di non partecipare alle amichevoli della nazionale negli Stati Uniti e si è allenato in Belgio. La scelta è stata presa quest’anno e differisce da quella fatta nel 2022, quando aveva forzato il ritorno in campo. La decisione riguarda la gestione del recupero dopo un infortunio e non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali in merito.

Il caso Lukaku è scoppiato in casa Napoli, con il belga che ha deciso di saltare le amichevoli statunitensi della Nazionale e, contestualmente, allenarsi in Belgio. Decisione, purtroppo, non concordata con la società che gli garantisce lo stipendio. Dal Belgio non sembrano farsi troppi problemi, anzi: visto com’è andata a finire nel 2022, quando Big Rom affrettò troppo il suo rientro in campo, mettendo in scena una brutta prestazione contro la Croazia e sprecando ghiotte occasioni da gol. Lo 0-0 finale sorrise ai croati e il Belgio venne eliminato. A parlarne ci ha pensato Mario Innaurato, ex preparatore della Nazionale belga. Lukaku sa gestirsi alla perfezione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku non ripeterà l’errore del 2022: stavolta non forzerà il recupero

Articoli correlati

Leggi anche: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni | Vertice in Comune, Meloni: "Quanto successo con la frana del 1997 non si ripeterà"

Leggi anche: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni | Meloni: «Quanto successo nel '97 non si ripeterà». Si indaga per disastro colposo

Altri aggiornamenti su Lukaku non ripeterà l'errore del 2022...

Argomenti discussi: Conte ripeterà l'iter post-Bologna: ecco dove passerà la sosta il tecnico del Napoli; Coppola rivela perché ha scelto il Paris FC e sul futuro aggiunge: Sogno una big di Serie A.

Lukaku non ripeterà l’errore del 2022: stavolta non forzerà il recuperoIl caso Lukaku è scoppiato in casa Napoli, con il belga che ha deciso di saltare le amichevoli statunitensi della Nazionale e, contestualmente, allenarsi in Belgio. Decisione, purtroppo, non ... ilnapolista.it