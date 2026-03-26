Lukaku l’ha fatta grossa Conte ed Oriali infuriati | cos’è successo

Nella giornata di oggi si sono registrati tensioni in casa Napoli a causa di Romelu Lukaku, che non si è presentato all’appuntamento per l’allenamento previsto a Castel Volturno. La sua assenza ha generato reazioni di sdegno tra gli staff tecnici e dirigenziali, che avevano stabilito un accordo per la ripresa delle attività sportive dopo il ritiro della Nazionale. La situazione ha creato un certo scompiglio tra le parti coinvolte.

Lukaku. Tensione altissima in casa Napoli per il “caso” Romelu Lukaku. Il centravanti belga era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, secondo un accordo preciso preso dopo il suo addio anticipato al ritiro della Nazionale. L’obiettivo dello staff tecnico era chiaro: sfruttare questi giorni per sottoporre l’attaccante a un richiamo di preparazione mirato a migliorarne la condizione fisica, apparsa appannata nelle ultime uscite. Tuttavia, il giocatore è rimasto in Belgio, disattendendo le aspettative del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta di Big Rom di non rientrare in Italia prima della prossima settimana ha scatenato l’irritazione profonda della società e della proprietà. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Salvini, bufera a poche ore dal referendum: “L’ha fatta grossa”Alla vigilia dell’apertura delle urne, un post pubblicato su X dal vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha acceso il dibattito sul... Davide Brignone incredulo: “Aveva pochissime possibilità, l’ha fatta più grossa del previsto…”Dietro ai successi di Federica Brignone c’è sempre la mano del fratello Davide, che la segue negli allenamenti, la incoraggia, la sprona, fa da... RECUPERO LUKAKU, Conte dà una pessima notizia: Ve lo dico subito... Contenuti utili per approfondire Lukaku l'ha fatta grossa Conte ed... Temi più discussi: Futuro Lukaku, Conte ne parlerà con ADL: scelto il sostituto in caso di addio; Ceccarini: Inter appesantita, ma tutto nelle sue mani. Se guardiamo…; Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv: Mou ritrova Pellegrini (con Dybala e Lukaku); Ceccarini: Se resta Conte resta anche Lukaku! Perrone? Dipende anche da Lobotka. Lukaku non ripeterà l’errore del 2022: stavolta non forzerà il recuperoDal Belgio non sembrano farsi troppi problemi su Lukaku. Ecco le parole di Mario Innaurato, ex preparatore della Nazionale belga. ilnapolista.it Lukaku si ferma con il Belgio e torna a Napoli: priorità al recuperoStop precauzionale per Lukaku con la nazionale belga e rientro a Castel Volturno. Dopo mesi complicati e un minutaggio ridotto. ultimecalcionapoli.it Napoli, esplode il caso Lukaku: è ancora in Belgio senza l'autorizzazione del club - facebook.com facebook . @sscnapoli, Lukaku ancora in Belgio: lavoro personalizzato durante la sosta x.com