Luisa Via Roma sciopero e presidio Non disperdete la nostra storia

Nella giornata di oggi, un gruppo di lavoratori del negozio di lusso fiorentino ha partecipato a uno sciopero di quattro ore e ha organizzato un presidio di fronte all’attività situata in via Roma, vicino a piazza del Duomo. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto i dipendenti che hanno manifestato davanti alla sede commerciale.

Firenze, 26 marzo 2026 – Nella giornata di sciopero (le ultime 4 ore) del turno) un gruppo di lavoratori del retailer di lusso fiorentino Luisa Via Roma si è riunito in presidio davanti al negozio di via Roma a pochi metri da piazza del Duomo. Il motivo della protesta risiede nell' annuncio di una possibile discontinuità aziendale che, attraverso una ristrutturazione, potrc, tra dimissioni volontarie e uscite incentivate. Vertenza LuisaViaRoma, lo sciopero a Firenze "La composizione negoziata della crisi non è andata a buon fine - dice Yuri Vigiani, segretario Filcams Cgil Firenze - da oggi l'azienda può essere aggredita da tutti i creditori e chiediamo il rispetto per questi lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luisa Via Roma, sciopero e presidio. “Non disperdete la nostra storia” Articoli correlati Luisa Via Roma verso il concordato liquidatorio: 300 posti a rischio, sciopero e presidio in via RomaLa storica boutique fiorentina, pioniera dell'e-commerce di lusso, si avvia alla liquidazione dopo anni di crisi finanziaria. Leggi anche: Vertenza Luisa Via Roma Giovedì sarà sciopero Una raccolta di contenuti su Luisa Via Roma sciopero e presidio Non... Temi più discussi: La crisi di LuisaViaRoma. Dipendenti verso lo sciopero; Luisaviaroma avvia un’istanza prenotativa nel concordato per la continuità aziendale; Vertenza LuisaViaRoma, la situazione è critica; Ore decisive per Luisaviaroma, i dipendenti riuniti in assemblea. Vertenza Luisa Via Roma, partecipato lo sciopero davanti al negozioVertenza Luisa Via Roma, oggi pomeriggio sciopero (alta adesione) e partecipato presidio davanti al negozio in centro a Firenze (mobilitazione indetta ... gonews.it Vertenza Luisa Via Roma, sciopero e presidio a Firenze: Vogliamo un piano industriale di rilancioFIRENZE - Vertenza Luisa Via Roma, oggi pomeriggio sciopero, con un'alta adesione, come specificano dalla Cgil, e partecipato presidio davanti al negozio ... piananotizie.it La composizione negoziata della crisi non è andata a buon fine. Ci sono ancora due mesi per trovare un partner e tentare il risanamento. Articolo completo https://www.t24economia.it/art/luisaviaroma-chiede-il-concordato-preventivo-e-spera-nellarrivo-di-un- - facebook.com facebook Luisa Via Roma verso il concordato liquidatorio: 300 posti a rischio, sciopero e presidio in via Roma x.com