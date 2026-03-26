Ludi, direttore sportivo del Como, ha dichiarato di non fidarsi né della Juventus né della Roma nella lotta per la qualificazione in Champions League. Durante un'intervista a Radio Radio, ha affermato che entrambe le squadre rappresentano un pericolo nella fase finale del campionato. Ha inoltre sottolineato di avere un solo elemento come punto di forza per affrontare questa sfida.

Ludi ai microfoni di Radio Radio si è soffermato sulla corsa Champions confermando di temere molto la Juve in questa volata finale. Il campionato sta entrando nella sua fase più calda e la lotta per l’Europa che conta si fa sempre più avvincente. Protagonista assoluto di questa stagione è senza dubbio il Como, una realtà che sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli del calcio italiano. La squadra lariana si trova attualmente in una posizione di classifica privilegiata, lottando spalla a spalla con giganti del calibro di Juventus e Roma per l’ambito quarto posto che garantisce l’accesso alla prossima Champions League. Per analizzare questo momento magico, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Carlalberto Ludi, direttore sportivo del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ludi (ds Como) non si fida di Juve e Roma: «Sono due squadre pericolose nella corsa Champions. Il nostro asso nella manica è uno solo»

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