Lucca incidente sul lavoro | 35enne travolto dal trattore è gravissimo

Oggi, 26 marzo 2026, in provincia di Lucca si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 35 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore è stato travolto da un trattore durante l’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

LUCCA – Incidente sul lavoro in provincia di Lucca oggi, 26 marzo 2026. Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere stato travolto e schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando in un campo nella frazione di San Quirico di Moriano. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’uomo sarebbe improvvisamente caduto a terra mentre il mezzo agricolo era in movimento. Il trattore, senza freni né controllo, è passato sopra il corpo del giovane lavoratore, schiacciandogli il bacino e le gambe. L’impatto del pesante macchinario ha causato lesioni da trauma da schiacciamento estremamente profonde, rendendo immediatamente gravi le condizioni del ferito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca, incidente sul lavoro: 35enne travolto dal trattore, è gravissimo Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro, travolto e schiacciato dalle lamiere: gravissimo Leggi anche: Lucca, incidente sul lavoro: cade da impalcatura a Vicopelago, volo di quasi due metri. Operaio gravissimo Tutto quello che riguarda Lucca incidente sul lavoro 35enne... Temi più discussi: Lucca, l'associazione di superpapà Luca che aiuta le famiglie dei morti sul lavoro; Morti Elisa Dranca e Mithum Sandeepa in un incidente tra moto e taxi: lo scontro fatale in viale Corsica; Lucca, morti sul lavoro: le famiglie delle vittime mai più sole nelle tragedie; Super Papà Luca, un’associazione per ricordare Luca Giannecchini. Si occuperà di sicurezza sul lavoro. Grave incidente sul lavoro a San Quirico di Moriano: 35enne schiacciato da un trattoreI gravi traumi al bacino e alle gambe hanno richiesto il trasporto urgente in elisoccorso all'ospedale pisano di Cisanello ... luccaindiretta.it Schiacciato dal trattore in un campo a Lucca: 35enne in gravi condizioniIncidente agricolo a San Quirico di Moriano, trasferito d’urgenza all’ospedale di Pisa con traumi da schiacciamento ... gonews.it Ma è primavera… - Oggi è veramente freddo Lucca x.com Le Mura di Lucca Ph @Tensai Vagabond - facebook.com facebook