Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Iliana Xander è uno pseudonimo di un’autrice di thriller psicologici che ha pubblicato oltre 20 romanzi con vari nomi, partita dal self-publishing negli USA. Il suo romanzo “Love, Mom” è diventato bestseller in Italia con Longanesi, scalando le classifiche e venduto in 35 paesi. Antonella Lattanzi lo paragona a “Misery” di Stephen King e “Gone Girl” per il suo gioco metaletterario su scrittura e identità. Elizabeth Casper, scrittrice famosa sotto pseudonimo E.V. Renge (anagramma di “revenge”), muore in un incidente nel bosco. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Love Mom di Iliana Xander: Trama, Estratto e Recensioni del Thriller Bestseller

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