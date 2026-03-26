L’oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan | fine settimana al top per la Bilancia

L’oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026 indica un periodo ricco di novità per i segni zodiacali, con particolare attenzione alla Bilancia, che si posiziona in vetta alla classifica di Jonathan. Le influenze planetarie di questi giorni influenzano le scelte e le emozioni di molti, mentre le posizioni astrali modificano gli equilibri tra cuore e mente. La primavera porta cambiamenti e nuove opportunità, secondo le previsioni.

L'oroscopo di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 ci proietta in un fine settimana di fine marzo carico di promesse primaverili, dove il movimento dei pianeti veloci ridisegna le priorità del cuore e della mente. Con il Sole che brilla nel segno dell'Ariete, l'energia vitale è ai massimi livelli, spingendoci a cercare nuove strade e a non accontentarci di risposte scontate. Questo weekend sarà caratterizzato da una Luna che transiterà tra segni d'Aria e di Fuoco, creando un mix esplosivo di socialità e introspezione. È un momento astrologico che invita a tagliare i rami secchi per permettere alle nuove gemme di fiorire, chiedendoci però di mantenere un piede saldo a terra mentre la testa punta alle stelle. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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