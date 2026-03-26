Loro modesti e Bergamo piena L’unica rivale sarà la paura

Questa sera, il team affronta la sfida contro l’Irlanda del Nord, primo ostacolo per qualificarsi al prossimo mondiale. La partita si svolge in una città di Bergamo, dove il pubblico è numeroso e appassionato. La squadra si prepara a scendere in campo con modesti obiettivi, mentre la paura potrebbe rappresentare l’unico avversario reale da affrontare.

Partiamo dall'Irlanda del Nord, il rivale di questa sera, il primo degli ostacoli da superare per guadagnare il passaporto per il mondiale. Ricopre la posizione numero 69 del ranking Fifa, ha nella sua storia la partecipazione ad appena 3 mondiali, nel girone ha piegato due volte il Lussemburgo e una volta la Slovacchia (in casa), pesano un paio di assenze eccellenti (Bradley e Ballard). Non ha la sagoma di una nazionale spaventapasseri! Proseguiamo con la location. Gattuso è stato abile: ha scelto il catino di Bergamo, un po' per scaramanzia (ha vinto la prima sfida da ct), un po' perché l'esaurito garantito è capace di produrre un miedo escenico fantastico nei confronti degli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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