Durante un evento a Bari, un'attrice ha annunciato che la serie televisiva tornerà con una quarta stagione. La notizia riguarda la presenza di nuovi episodi e la partecipazione di alcuni attori già noti. La conferma è arrivata durante un'intervista pubblica, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui contenuti della prossima stagione.

Ospite del Bif&st a Bari, Luisa Ranieri ha confermato che arriverà presto la stagione 4 di Lolita Lobosco ma ha anche confermato quello che i fan temevano rispetto alla serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi Luisa Ranieri l'aveva promesso: Lolita Lobosco sarebbe tornata dopo una lunga pausa, e così sarà. L'attrice napoletana, ospite del Bif&st di Bari dove ha ricevuto il premio Bif&st Arte del cinema, ha annunciato che si sta lavorando alla quarta stagione della ficiton RAI. Luisa Ranieri annuncia Lolita Lobosco 4 "Volete sapere se rifaccio Lolita? Sì, lo rifacciamo": davanti alla platea del teatro Petruzzelli, Luisa Ranieri ha così annunciato il ritorno su Rai 1 del vicequestore di Bari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lolita Lobosco torna con la stagione 4 ma è una notizia agrodolce per i fan

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Luisa Ranieri annuncia il ritorno in tv di Lolita Lobosco: «Stiamo scrivendo la quarta stagione. Ci vedremo presto» x.com