locati alla guida prima donna vicepresidente

Piermarco Locati è stato nominato nuovo presidente della Famiglia Legnanese, succedendo a Gianfranco Bononi. Con questa nomina, si è instaurata una nuova guida nel gruppo, che si propone di lavorare unito per raggiungere obiettivi comuni. La nomina di Locati segna anche il primo caso di una donna vicepresidente all’interno dell’organizzazione.

"Remando tutti nella stessa direzione andremo più forte e più lontano". Così si è presentato il nuovo presidente della Famiglia Legnanese, Piermarco Locati, che ha raccolto il testimone da Gianfranco Bononi. Dopo dodici anni alla guida dell’associazione, Bononi ha passato le consegne e l’assemblea dei soci si è riunita per eleggere il nuovo Consiglio direttivo: presidente Piermarco Locati, per la prima volta una vice donna, Claudia Capoferri Minesi, con al fianco come seconda figura da vicepresidente Piero Refraschini. Dopo aver ricordato i soci che nel corso dell’anno sono mancati Lorenzo Merlo, Giuseppe Vignati, Mario Rizzoli, Bruno Olgiati, Fabio Tamberi e Vittorio Prandoni, Bononi ha sottolineato i princìpi, i valori e gli obiettivi dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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