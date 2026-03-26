Locali sfitti? Va trovata una soluzione

Una nuova discussione riguarda i locali vuoti nelle aree commerciali e la necessità di trovare soluzioni pratiche. La presidente di un’associazione di categoria nel settore del commercio e del turismo ha indicato come fondamentale definire gli obiettivi futuri del turismo locale per affrontare le problematiche attuali. La questione dei locali sfitti viene così collegata alle strategie di sviluppo turistico e commerciale della zona.

"Il turismo deve capire cosa vuole diventare". È da qui che parte la riflessione della neo- presidente di Confesercenti Bellaria Igea Marina, Giulia Silvagni. Un passaggio che richiama il tema dell’identità della città, mentre Bellaria punta sugli hub urbani e guarda agli interventi in corso – dal nuovo lungomare di Igea alla valorizzazione dell’area del porto – come opportunità da accompagnare con un’offerta adeguata. Bellaria sta puntando sugli hub urbani: sono la soluzione giusta? "Possono essere un’occasione, ma non devono rimanere astratti: devono dare sostegno a chi vuole rinnovarsi, agli eventi e agli interventi urbani". Il punto di partenza, però, resta quello di un settore in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Locali sfitti? Va trovata una soluzione" Articoli correlati Leggi anche: Energia, Bufo (Iren): "Stop Ue a Ppp taglia trasversalmente settori, va trovata soluzione" Leggi anche: Centro storico e locali sfitti, Confartigianato vedo una svolta: "Cambi di destinazione d'uso più facili per rianimare la città"