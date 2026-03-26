Una scena comune si ripete: mentre si urla di andare avanti, qualcuno si trova a scontrarsi con un ostacolo, come un muro. In quel momento, altri nelle vicinanze spesso incoraggiano a non mollare, spingendo a proseguire senza esitazioni. Questa dinamica si ripete in diversi contesti, riflettendo un atteggiamento di perseveranza che si manifesta anche in situazioni di difficoltà o scontri improvvisi.

Quando ti schianti contro un muro, c’è sempre qualcuno che dalla macchina accanto o addirittura dalla finestra di casa ti grida di andare avanti, non mollare, non fare nessunissima marcia indietro. Al contrario, accelera! All’indomani del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi, erano quelli che lo invitavano a cogliere l’occasione per fare finalmente la scissione, come loro gli consigliavano da anni, nella convinzione che se avesse fondato Italia Viva allora, all’indomani della più pesante sconfitta della sua carriera, avrebbe preso come minimo il 40 per cento raccolto dai Sì alla riforma costituzionale. Probabilmente, se qualcuno avesse il cuore di domandarlo oggi a qualcuno di loro, risponderebbero di crederci tuttora: la fissazione è peggio della malattia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo Zanzarismo, malattia terminale del melonismo

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