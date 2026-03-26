Lo sport brianzolo piange Emma Radaelli l' atleta morta a 18 anni

Lo sport nella provincia brianzola si trova a piangere la scomparsa di Emma Radaelli, un’atleta di 18 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra gli addetti ai lavori e gli appassionati locali. La giovane aveva iniziato a praticare diverse discipline sportive e spesso partecipava a competizioni regionali. La notizia si è diffusa rapidamente tra le comunità del territorio.

“Non ci sono proprio parole per poter descrivere la tristezza provata alla notizia della troppo prematura scomparsa della cara Emma. La sua grinta e il suo amore per lo sport rimarranno per sempre nei nostri cuori e nella nostra storia.”. Questo il messaggio che l’Hockey Club Milano ha postato sulla sua pagina Facebook per annunciare la scomparsa della giovanissima atleta brianzola. Emma Radaelli, 18 anni, si è spenta nella giornata di lunedì 23 marzo a causa di una malattia fulminante lasciando i familiari e gli amici nel più profondo sconforto. Emma frequentava l’ultimo anno del liceo Majorana di Desio. Una ragazza piena di vita e di sogni, con l’hockey nel cuore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Lo sport brianzolo piange Emma Radaelli, l'atleta morta a 18 anni Articoli correlati Emma, promessa dell’hockey, morta a soli 18 anni, camera ardente a Limbiate, domani i funeraliUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Leggi anche: Emma Carratelli, la studentessa di 24 anni morta durante l'Erasmus in Spagna Approfondimenti e contenuti su Emma Radaelli Temi più discussi: Lo sport brianzolo piange Emma Radaelli, l'atleta morta a 18 anni; Emma, promessa dell'hockey, morta a soli 18 anni, camera ardente a Limbiate, domani i funerali; Promessa dell’hockey muore a soli 18 anni. Addio a Emma Radaelli: l’hockey inline italiano si ferma, minuto di silenzio in tutti i campionatiHockey italiano in lutto per Emma Radaelli: minuto di silenzio in tutti i campionati inline per ricordare la giovane atleta. milanosportiva.com Il mondo dell’hockey piange Emma Radaelli: il ricordo della giovane campionessaSkate Italia e i club lombardi in lutto. Il cordoglio dell'HC Varese: «Abile e determinata sul ghiaccio che tanto amavi, ora fai il tuo ultimo viaggio verso il cielo» ... varesenews.it L’hockey italiano piange la scomparsa di Emma Radaelli https://hockeyitalia21.com/2026/03/24/lhockey-italiano-piange-la-scomparsa-di-emma-radaelli/ #hockeyitalia #hockeyitalia21 #hockey #fisg4passion #IIHF #icehockey #hockeysughiaccio #italiahockey - facebook.com facebook FISG in lutto per la prematura scomparsa della giovane hockeista Emma Radaelli x.com