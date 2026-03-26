ll cane muore veterinaria aggredita

A Foligno, una veterinaria intervenuta a domicilio ha constatato il decesso di un cane. Poco dopo, il proprietario dell’animale si è rivolto contro la professionista, aggredendola. L’episodio si è verificato il 26 marzo 2026, senza ulteriori dettagli disponibili sulla natura dell’aggressione o sulle conseguenze legali.

Foligno, 26 marzo 2026 – Muore il cane e il proprietario se la prende con la veterinaria intervenuta al domicilio solo per constatare l’avvenuto decesso dell’animale. L’episodio risale alla notte tra mercoledì e ieri e a denunciarlo via social è stata la stessa veterinaria coinvolta, Silvia Tori, titolare dell’ ambulatorio “Corinna “. Aggressione alla veterinaria. La professionista folignate ha ricevuto la solidarietà e il conforto di molti cittadini che hanno condannato l’assurdo comportamento dell’uomo. Sì, perché la dottoressa sarebbe stata vittima di una vera e propria aggressione, andata ben oltre le parole. “Sono stata chiamata per constatare il decesso di un cane – spiega la veterinaria - e il proprietario, evidentemente annebbiato dal dolore per la perdita dell’animale, mi ha aggredita verbalmente e fisicamente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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