Living Pasolini al Teatro Antico di Osteria Nuova

Al Teatro Antico di Osteria Nuova si tiene “Living Pasolini”, uno spettacolo che mette in scena testi e immagini legate alla figura del poeta e regista italiano. La rappresentazione si focalizza sulla relazione tra parola, corpo e le ferite ancora aperte di una storia italiana che si intreccia con il presente. L’evento si svolge il 26 marzo 2026 a Firenze.

Firenze, 26 marzo 2026 – Un ritorno alla parola, al corpo, alla ferita ancora aperta di una storia italiana che continua a interrogare il presente. Sabato alle 21,10 e domenica alle 17,50, al Teatro Antico di Osteria Nuova di Firenze, va in scena “Living Pasolini”, spettacolo di Underwear Theatre ideato e diretto da Filippo Frittelli. Il lavoro nasce nel cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini e sceglie di confrontarsi con una vicenda che resta “tragica ed irrisolta” nel nostro recente passato. Al centro c’è un’immagine potente: la mattina in cui fu scoperto il corpo massacrato di Pasolini all’Idroscalo di Ostia, mentre accanto agli accertamenti delle forze dell’ordine alcuni ragazzini continuavano a giocare a calcio e il pallone finì a pochi centimetri dal cadavere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Living Pasolini” al Teatro Antico di Osteria Nuova Articoli correlati Leggi anche: "Living Pasolini" al Teatro Il Gorinello Leggi anche: Afi Falaut: al Teatro Pasolini di Salerno il concerto inaugurale della stagione Approfondimenti e contenuti su Living Pasolini Argomenti discussi: Living Pasolini al Teatro Antico Osteria Nuova a Firenze. Living Pasolini al Teatro Antico di Osteria NuovaSabato alle 21,10 e domenica alle 17,50 va in scena lo spettacolo ideato e diretto da Filippo Frittelli con Underwear Theatre ... lanazione.it Living Pasolini debutta al Teatro Il ProgressoFirenze, 27 novembre 2025 – Sarà il Teatro Il Progresso ad ospitare la prima dello spettacolo Living Pasolini, nuova produzione di Underwear Theatre ideata e diretta da Filippo Frittelli. lanazione.it