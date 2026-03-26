LIVE Sinner-Tiafoe ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’americano minaccia Se vorrà battermi dovrà faticare molto

Alle 14:30 italiane si è aperto il match tra il tennista statunitense e l’avversario in corso nel torneo ATP di Miami. L’americano ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4 e sta affrontando il secondo, in corso. La partita è in corso con il tiebreak nel secondo set, mentre il punteggio è di 6-6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca la qualificazione al penultimo atto. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 200 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia dei quarti deve recuperare 1990 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato, e vincendo contro lo statunitense potrà portarsi a -1790 dall’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano minaccia. “Se vorrà battermi, dovrà faticare molto” Articoli correlati LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano ha promesso battagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Tiafoe Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro... LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 2-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente dell’italiano. Una selezione di notizie su LIVE Sinner Tiafoe ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Miami, Sinner contro Tiafoe per la semifinale: cronaca LIVE dalle 18; Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano minaccia. Se vorrà battermi, dovrà faticare molto; Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner ai quarti. LA SCHEDA. LIVE Alle 18 Sinner-Tiafoe: Jannik a caccia della semifinale a MiamiCinque i precedenti tra Sinner e Tiafoe, con un bilancio favorevole all'azzurro, avanti 4-1. La prima sfida risale al 2019, con Jannik che si impone 6-4 3-6 6-3 nei quarti ad Anversa. Nello stesso ann ... gazzetta.it Sinner-Tiafoe diretta: i quarti di finale del Miami Open, orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner torna per la quinta volta ai quarti a Miami in cinque partecipazioni. L'altoatesino accede ai quarti di finale dove sfiderà un altro americano, Frances ... ilmattino.it Jannik Sinner a caccia della semifinale a Miami! Oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18:00 italiane Jannik Sinner affronta l'americano Frances Tiafoe per un posto in semifinale. Nei precedenti: Sinner conduce 4-1 sull'ameticano. L'ultimo incrocio è stato la fin - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com