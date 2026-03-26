LIVE Sinner-Tiafoe 6-2 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurro in semifinale

Il tennista italiano ha vinto con autorità la partita contro il tennista statunitense, conquistando la semifinale del torneo ATP di Miami. La partita si è conclusa con due set vincenti per l'azzurro, 6-2, 6-2, confermando un ottimo stato di forma. La vittoria segue quella ottenuta a Indian Wells, e permette all’atleta di proseguire la sua corsa nel torneo.

Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un’altra vittoria di Jannik SINNER a MIAMI, vi ricordiamo che oggi si completa il quadro della parte bassa di tabellone. Semifinale venerdi sera o sabato a mezzanotte. Un saluto sportivo! 19:26 Penultimo atto che lo vedrà affrontare il vincente della sfida che vede di fronte Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, giocheranno a mezzanotte. 19:24 SINNER b. Tiafoe 6-2, 6-2! Prestazione tendente al perfetto per il pusterese, che plana in semifinale anche a Miami dopo Indian Wells. 5-2 Getta la spugna Tiafoe. Arriva un altro break e Sinner può servire per il match. 0-30 Arriva sulla palla corta e chiude con lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev - facebook.com facebook

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