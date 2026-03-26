LIVE Sinner-Tiafoe 6-2 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurro avanti anche nel 2° set

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Tiafoe prosegue con l'azzurro avanti nel secondo set, dopo aver vinto il primo con il punteggio di 6-2. Attualmente il punteggio vede Sinner in vantaggio 3-2 nel secondo set, con scambi efficaci da parte di entrambi i giocatori. Durante lo scambio, Sinner ha messo a segno una smorzata di rovescio molto apprezzata, mentre Tiafoe ha risposto con un cross di rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 BELLISSIMAAAA smorzata di rovescio di Sinner! 30-30 Gran cross di rovescio di Tiafoe. 30-15 Tredicesimo ace! 15-15 In rete lo schiaffo al volo di Sinner. 15-0 Lungo lo slice di Tiafoe. 3-2 Con la prima l’americano. 40-30 Bella smorzata di Sinner. 40-15 Largo il rovescio di Tiafoe. 40-0 Non risponde di rovescio Sinner. 30-0 Un altro. 15-0 Servizio vincente Tiafoe. 3-1 DODICI! 40-15 UNDICI! Gli ace. 30-15 Servizio e comoda chiusura. 15-15 Grandissima seconda in kick!! Risposta in rete di rovescio. Seconda 0-15 Ahhh tira una fucilata Tiafoe in corsa di rovescio, rimane un po’ a guardare il contro balzo dopo il servizio Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro avanti anche nel 2° set Articoli correlati LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: dominio dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa risposta di rovescio! 40-30 Scambio lungo, lo vince Sinner. Leggi anche: LIVE Sinner-Tiafoe 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Tiafoe 6 2 3 2 ATP Miami... Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner ai quarti. LA SCHEDA; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano ha promesso battaglia. Sinner-Tiafoe 6-2 3-2 in diretta LIVE al Miami Open 2026: Jannik si prende il break nel 2° setSinner sfida Frances Tiafoe nel match dei quarti di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it Sinner oggi a Miami Open: sfida Tiafoe per un posto in semifinale. A che ora gioca e dove vedere la direttaOggi Jannik Sinner affronta l’americano Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. L’azzurro punta al Sunshine Double e a guadagnare punti Atp per avvicinarsi a Alcaraz ... msn.com Sinner-Tiafoe 6-2, 1-1: Jannik domina il primo set in 31 minuti. In palio la semifinale a Miami - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com