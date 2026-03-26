Nella tappa di oggi della Settimana Coppi&Bartali 2026, tre corridori in fuga sono stati raggiunti a circa 15 chilometri dal traguardo. La corsa è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma dedicata. La tappa del Giro di Catalogna è iniziata alle 13, con la diretta che ha coperto gli sviluppi principali della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 15.19 INEOS Grenadiers che prova a richiudere lo strappo per far concretizzare la volata. 15.16 Poco più di 10 km all’arrivo. 15.13 Il vantaggio di Favero, Balmer e Pietrobon è di 40 secondi. 15.10 Controscatto che sembra aver fatto male al gruppo che forse si preparava già alle operazioni per la volata. 15.07 Provano a riscattare in 3: Favero, che era già nella precedente fuga, con lui lo svizzero Balmer e Pietrobon. 15.04 Al km 134 di questa frazione: gruppo compatto. 15.02 Gruppo a meno di 20? da Favero, Cantoni e Pezzo Rosola. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: controscatto di 3 fuggitivi che fanno male al gruppo a 15 km dal termine

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