LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | Lipani trova il palo e poi una traversa!

Nella partita valida per le qualificazioni europee Under 21, l’Italia sta conducendo contro la Macedonia del Nord con un punteggio di 1-0. Durante il primo tempo, Lipani ha colpito un palo e successivamente una traversa, senza aver ancora segnato. Il possesso palla degli azzurrini si è prolungato, con circa 27 minuti di gioco completati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27? Lungo possesso palla dell’Italia. 25? Buon primo tempo fino a questo momento degli azzurrini. 23? Koleosho dopo un cross da destra rimette in mezzo con l’esterno, ma Ekhator non arriva all’appuntamento con il gol. 21? Gli inserimenti dei centrocampisti stanno facendo la differenza. 19? Koleosho in contropiede perde il pallone dopo un buon dribbling. 17? Macedonia che si porta avanti, dopo i due spaventi per il palo e la traversa di Lipani. 15? Clamoroso Lipani trova anche la traversa a seguito di un corner. 13? Palo di Lipani con un tiro rasoterra sul secondo palo. 11? Italia che appena alza i ritmi di gioco riesce a creare molte difficoltà alla Macedonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo e poi una traversa! Articoli correlati LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Palo di Lipani con un tiro rasoterra sul secondo palo. Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Altri aggiornamenti su LIVE Italia Macedonia del Nord 1 0... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Baldini punta su EkhatorCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 A differenza delle previsioni, Fini parte dalla panchina, occasione per Favasuli talento del Catanzaro. oasport.it Era il 24 marzo 2022, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, l'Italia di Roberto Mancini si gioca la prima gara del playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord. Era l'Italia che soltanto pochi mesi prima aveva vinto l'Europeo a Wembley, un'Italia che sembrava - facebook.com facebook UNDER 21 - Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali ift.tt/KfIgYBD x.com