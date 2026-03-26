LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Tonali sblocca il match tutto ancora in bilico

Al 76° minuto di Italia-Irlanda del Nord, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, il giocatore ha calciato una punizione verso il secondo palo, ma il portiere avversario non è riuscito a intercettare il pallone. La partita si trova ancora in equilibrio, con il risultato di 1-0 in favore dell’Italia, dopo che Tonali ha segnato il goal che ha sbloccato l’incontro.

77' Senza fretta l’Italia che manovra con calma. Pressing quasi inesistente per l’Irlanda del Nord. 76' Punizione battuta verso il secondo palo dove Price non trova il pallone. 74' Barella prova a coordinarsi sul pallone respinto dalla difesa nord irlandese ma colpisce male con la palla che termina altissima. 73' Corner battuto sul primo palo dove Pio Esposito anticipa tutti e gira in porta dove Hume leva la pala dalla porta. Ancora angolo 72' Pio Esposito non riesce a girare il cross sul corner battuto da Dimarco. Il pallone arriva dalla parte opposta con Barella che riapre per Politano, il quale guadagna un altro angolo 71' Buona chiusura... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali sblocca il match, tutto ancora in bilico Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali sblocca il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Contropiede Italia con Pio Esposito che serve nello spazio Kean, il quale da posizione leggermente... LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Irlanda del Nord 1 0... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, si sblocca il matchGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com