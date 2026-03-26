Litiga con la bandante e parte il colpo di pistola la reazione del 92enne a Milano | lei è grave Il precedente del bar distrutto

Un uomo di 92 anni ha sparato contro la badante di 46 anni nell’appartamento in viale Faenza, nel quartiere Barona di Milano. La donna è rimasta gravemente ferita. La vicenda segue un precedente incidente avvenuto in un bar, dove un locale è stato distrutto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Un uomo di 92 anni ha esploso un colpo di pistola contro la sua badante di 46 anni, di origini romene, nell’appartamento in cui vivono in viale Faenza, quartiere Barona di Milano. La donna è stata colpita all’addome e soccorsa dai medici di Areu, quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano, dove si trovava in sala operatoria. Le condizioni sono gravi ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’anziano, identificato come Giulio S., è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. La lite in casa, il coltello e la pistola. A indagare sull’episodio sono gli investigatori della polizia. Stando a quanto ricostruito finora, secondo Repubblica, tra i due sarebbe scoppiata una lite culminata nel colpo di pistola. 🔗 Leggi su Open.online

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