L’Italia U21 non lascia scampo alla Macedonia del Nord | poker a Empoli

L’Italia Under 21 ha battuto la Macedonia del Nord con un punteggio di 4-0 durante una partita di qualificazione agli Europei. La gara si è svolta a Empoli, e l’Italia ha segnato tutti e quattro i gol senza subire reti. Questa vittoria rappresenta un risultato positivo nei gironi di qualificazione.

L’Italia non ha sbagliato contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei Under 21: missione compiuta con ben 4 gol I gironi di qualificazione agli Europei Under 21 sorridono ancora una volta all’Italia. I ragazzi di Silvio Baldini hanno giocato una partita seria, che si è messa subito in discesa. Gli Azzurri sono riusciti a sbloccare la gara grazie a un gol di Cher Ndour al quinto minuto di gioco. Da lì in poi al Carlo Castellani di Empoli, i padroni di casa hanno gestito senza alcuna difficoltà e dosando le energie, mettendo qualità nelle giocate offensive. Eppure il 2-0 ha tardato ad arrivare, almeno fino fino a inizio secondo tempo quando Luca Lipani ha segnato al 49esimo minuto, sistemando i conti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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