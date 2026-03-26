Stasera l’Italia scende in campo contro l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per i Mondiali 2026, allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Sono stati annunciati i giocatori convocati per questa partita, che rappresenta un passaggio importante verso la qualificazione alla fase finale del torneo. La sfida si gioca in un’unica gara e, in caso di vittoria, la nazionale italiana si qualificherà direttamente ai Mondiali.

Finalmente ci siamo. Stasera l’I talia affronta l’Irlanda del Nord, allo stadio New Balance Arena di Bergamo nella semifinale playoff per i Mondiali 2026. Una sfida da vincere a tutti i costi per gli Azzurri guidati da Rino Gattuso per accedere alla finale, in programma in trasferta il 31 marzo, contro la vincente di Polonia-Galles. L'obiettivo è dunque quello di evitare lo spettro di una nuova eliminazione dalla Coppa del Mondo, dopo le tristi disavventure contro Svezia e Macedonia del Nord. Ancora di più, visto che l’accesso ai prossimi Mondiali garantirebbe alla Figc un incasso immediato di 18,5 milioni di euro per la sola partecipazione, con un potenziale di crescita fino ai 43 milioni in caso di trionfo finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia sfida l’Irlanda del Nord: chi sono i convocati e chi affrontiamo in caso di vittoria

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