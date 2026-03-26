L’Italia riprova ad andare ai Mondiali

Alle 20:45, la Nazionale italiana affronta l'Irlanda del Nord in una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali. La squadra ha l’obiettivo di ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di raggiungere la fase finale del torneo internazionale, a cui non partecipa dall’ultima edizione. La sfida si gioca in un momento di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ci risiamo, alle 20:45 la Nazionale gioca contro l'Irlanda del Nord per tornare dove non va dal 2014: un liveblog per ingannare l'attesa, e seguire poi insieme la partita Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto, con qualche curiosità – soprattutto di calcio, ma non solo di calcio – sulle due squadre, la loro storia e quel che succede negli altri spareggi per i Mondiali. Buonasera: come forse saprete (altrimenti è ben strano che siate qui), anche questa volta l’Italia non è riuscita a vincere il suo girone di qualificazione per i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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