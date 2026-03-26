L’Italia elimina l’Irlanda del Nord e vola in finale dei playoff | a segno Tonali e Kean

L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord, eliminandola dai playoff per i Mondiali del 2026. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean. La partita si è svolta in una fase a eliminazione diretta, con gli azzurri che hanno superato il primo turno. La finale dei playoff si svolgerà nelle prossime settimane.

Gli azzurri battono 2-0 la nazionale nordirlandese e superano il primo step dei playoff per accedere ai Mondiali di calcio del 2026 Lo stadio di Bergamo diventa la cornice della partita più importante della Nazionale.L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoffvalidi per accedere alla fase finale deiMondiali di calcio del 2026. Gli azzurri riescono a portare a casa la vittoria con il risultato di2-0e strappano un biglietto per la finale che si giocherà il31 marzocontro la vincente diGalles-Bosnia-Erzegovina. L’Italia parte subito forte, molte verticalizzazioni per Kean e gli esterni. Gli azzurri sviluppano attaccando con molti uomini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’Italia elimina l’Irlanda del Nord e vola in finale dei playoff: a segno Tonali e Kean Articoli correlati Italia Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri volano in finale dei playoff! Decidono le reti di Tonali e Kean!Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Leggi anche: L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0 Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Italia elimina l'Irlanda del Nord e... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, quando e dove vederla; Nazionale, Chiesa infortunato salta Italia-Irlanda del Nord: convocato Cambiaghi; Italia, paura e ossessione Mondiali; Palestra dal 1' e non solo: il probabile undici dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 facebook Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com