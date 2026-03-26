Lis Holding e Lis Pay in sciopero contro Poste Italiane | Tagli agli stipendi per oltre una mensilità l' anno

Lis Holding e Lis Pay hanno proclamato uno sciopero di otto ore a livello nazionale per protestare contro il trasferimento di un comparto aziendale. La decisione riguarda tagli agli stipendi superiori a una mensilità all’anno e la modifica di alcune tutele contrattuali. La misura si inserisce in una protesta contro le conseguenze economiche e normative del trasferimento.

Dalla perdita dei ticket restaurant ai tagli sul welfare: lunedì 30 marzo i lavoratori presidiano la sede di Milano contro l'accordo con Poste Uno sciopero indetto a livello nazionale per otto ore contro un trasferimento di un comparto aziendale che porterebbe con sé tagli ai trattamenti economici e alle tutele. I lavoratori e le lavoratrici di Lis Holding e Lis Pay si troveranno in presidio dalle 9 di lunedì 30 marzo sotto la sede di Lis Pay a Milano, in via Bracco. Al centro della vertenza il trasferimento dei 54 dipendenti del comparto It di Lis Holding coinvolti nel trasferimento in Poste italiane. L'agitazione è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, decisa dopo la rottura del confronto con l'azienda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Lis Holding e Lis Pay in sciopero contro Poste Italiane: "Tagli agli stipendi per oltre una mensilità l'anno" Articoli correlati Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Poste Italiane, in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lis Holding Discussioni sull' argomento Lis Holding e Lis Pay, sciopero nazionale il 30 marzo contro Poste Italiane: 54 lavoratrici e lavoratori coinvolti nel trasferimento del comparto IT; TG3 L.I.S su RaiTre. Lis Holding e Lis Pay in sciopero contro Poste Italiane: Tagli agli stipendi per oltre una mensilità l'annoDalla perdita dei ticket restaurant ai tagli sul welfare: lunedì 30 marzo i lavoratori presidiano la sede di Milano contro l'accordo con Poste ... milanotoday.it FIT: al via campagna di ricontrattualizzazione dei servizi LISHa preso il via nelle ultime settimane la campagna di ricontrattualizzazione rivolta ai convenzionati LIS Holding e LIS Pay. La sottoscrizione dei nuovi contratti, già resa nota mediante l’avvio di un ... agimeg.it Il distributore automatico può diventare anche un punto di accesso ai servizi digitali. Con EVX, grazie alla piattaforma LIS Holding, è possibile offrire ricariche cellulari, servizi online e altri servizi digitali direttamente dalla macchina. Una funzione che amplia l’o - facebook.com facebook