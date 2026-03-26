L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero Il Pentagono | 4 piani per l’invasione di terra – La diretta

Nel 27esimo giorno del conflitto nel Golfo, un incidente si è verificato nel Mar Nero, dove una petroliera turca è stata colpita dall’Iran. Nel frattempo, il Pentagono ha annunciato piani per un’eventuale invasione di terra, mentre fonti di intelligence riferiscono che Teheran si sta preparando all’intervento militare statunitense minando l’isola di Khar G.

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. Il Pentagono sta lavorando a opzioni militari per un «colpo finale» in Iran che potrebbe includere l’uso delle forze di terra e una massiccia campagna di bombardamenti. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero. Ucciso un altro capo dei Pasdaran – La direttaNel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamoUna petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia», è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un... Tutti gli aggiornamenti su Mar Nero Temi più discussi: Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Iran, la rabbia di Trump sulla Nato: 'Codardi'; Iran attacca Gerusalemme, fiamme in una raffineria in Kuwait. L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero. Ucciso un altro capo dei Pasdaran – La direttaTeheran prepara una legge per il pedaggio sullo stretto di Hormuz. L'Idf rimuove Araghci e Ghalibaf dalla lista dei nemici da uccidere L'articolo L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero. Ucc ... msn.com Attacco a una petroliera nel Mar Nero: tensione alle porte del BosforoUna petroliera gestita da una compagnia turca è stata colpita nel Mar Nero, a poca distanza da Istanbul, in un attacco attribuito a un veicolo di superficie senza equipaggio ... interris.it Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA x.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA - facebook.com facebook