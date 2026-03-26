Lindsey Vonn ha dichiarato che lo sci rappresenta per lei una sfida che non trova in altri aspetti della sua vita. Dopo il grave incidente durante le Olimpiadi del 2026, la campionessa ha parlato pubblicamente per la prima volta, condividendo il suo rapporto con lo sport e il modo in cui affronta le difficoltà. La sua esperienza personale si lega a questa nuova fase, in cui si confronta con il passato e il presente.

Poi si sveglia. E torna alla realtà, dove non è andata così. Invece, è caduta dopo appena 13 secondi di gara, riportando fratture a tibia, perone e caviglia. La gravità dell'infortunio è stata tale da costringerla a due settimane e mezzo di ricovero e da farle rischiare perfino di perdere la gamba sinistra. «Ero la numero uno al mondo, ed ero potenzialmente in corsa per una medaglia olimpica», mi dice Vonn. «Adesso sono su una sedia a rotelle». È distesa sul divano di casa sua a Park City, nello Utah, con addosso una felpa Under Armour, calze compressive e diverse fasciature. Non è truccata, a eccezione delle extension alle ciglia, residuo estetico di una donna molto esposta mediaticamente, costretta a essere sempre pronta davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'invincibile Lindsey Vonn: «Non c’è niente nella mia vita di sfidante come lo sci. Come faccio a trovare gioia nelle cose normali?»

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