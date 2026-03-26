Un'ulteriore ondata di maltempo ha colpito l’Umbria, portando neve a quote basse e creando disagi sulla rete stradale. La perturbazione denominata

Fiocchi a Umbertide e imbiancate le colline di Perugia. La viabilità in difficoltà lungo l'E45 per l'ondata di freddo che tiene in scacco l'Appennino Una nuova ondata di maltempo, alimentata dalla perturbazione "Deborah", ha imbiancato le colline e messo in ginocchio la viabilità lungo l’Appennino. Dopo il temporaneo aumento delle temperature, l’irruzione di aria artica ha riportato la neve fino a quote collinari, con accumuli significativi sui valichi e criticità segnalate sulla E45. Dalla mattina di oggi, giovedì 26 marzo, le precipitazioni hanno interessato l’intera regione. Inizialmente caratterizzate da pioggia battente accompagnata da vento, si sono rapidamente trasformate in neve oltre i 700 metri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - L’inverno torna a sorprendere l’Umbria: neve a basse quote e tanti disagi sulle strade

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