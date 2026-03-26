Ricercatori di Stanford hanno scoperto che le cellule muscolari degli anziani sono più lente, ma dimostrano comunque una buona resistenza. Lo studio evidenzia che il processo di invecchiamento muscolare potrebbe rappresentare una risposta protettiva del corpo, piuttosto che un semplice declino funzionale. I risultati si basano sull’analisi di cellule muscolari di persone di età avanzata, confrontate con quelle di soggetti più giovani.

Invecchiare, per i muscoli, significa soprattutto rallentare. Le cellule staminali muscolari impiegano più tempo ad attivarsi, i tessuti si riparano con meno slancio, la forza cala. È un dato acquisito e da anni la ricerca prova a invertire questa tendenza. Un gruppo di scienziati della Stanford University School of Medicine, in collaborazione con il Broad Stem Cell Research Center della UCLA, ha trovato il modo di farlo: hanno individuato la proteina responsabile del rallentamento e l'hanno bloccata, restituendo ai muscoli dei topi anziani la velocità di risposta di quelli giovani. Poi hanno continuato a guardare e quello che hanno visto era meno rassicurante di quanto sperassero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'invecchiamento muscolare potrebbe essere una forma di protezione, non solo un declino

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