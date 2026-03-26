L' intelligenza artificiale è un bene Ma non trasforma tutti in geni anzi

L’interesse verso l’intelligenza artificiale cresce, ma molte persone si avvicinano a questa tecnologia con diffidenza e un po’ di timore. Inizialmente, spesso si tende a sottovalutare o a giudicare in modo superficiale le sue capacità, anche quando si ha poca familiarità con i sistemi. Questo atteggiamento può portare a una percezione distorta delle reali potenzialità e limiti dell’IA.

Le prime volte che ti avvicini all’intelligenza artificiale – un po’ prevenuto, tentennando e con una sorta di timore reverenziale – sei portato inevitabilmente a “sminchiare” tutto. «Vabbè, questa risposta è banale. Grazie, lo sapevo anche io», ripeti a te stesso per non sentirti inferiore rifiutando l’aiuto di qualcosa di troppo tecnologico, troppo moderno e misterioso. Poi, però, appena smanetti, quella che era una minaccia diventa a poco a poco un’amica, una confidente. «Chat, guarda questa foto della mia caviglia gonfia: cosa può essere?» e lei ti snocciola una serie di ipotesi, diagnosi, cure, esami da fare coccolandoti come se fosse sia un luminare della traumatologia che il migliore degli strizzacervelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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