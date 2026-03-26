L’insostenibile peso del No Meloni ha perso l’aplomb Ed è mancata l’autocritica

Il 26 marzo 2026 a Roma si sono svolti dibattiti e dichiarazioni pubbliche riguardanti la leader politica, nota per la sua fermezza e decisionismo. Durante l’evento, è stato osservato un cambiamento nel suo atteggiamento, con alcuni commentatori che hanno notato una perdita di compostezza e l’assenza di critiche verso le proprie scelte passate. La giornata ha visto anche interventi di altri esponenti politici, senza che siano state annunciate nuove iniziative legislative.

Roma, 26 marzo 2026 – Di Giorgia Meloni è sempre stato detto che è una leader forte, ineluttabile come Thanos degli Avengers, senza alternativa. Dopo il referendum, lo status di invincibilità, riconosciuto in questi anni da osservatori, analisti e commentatori (non pochi anche all’estero), è senz’altro venuto meno. Certo, l’alternativa parlamentare non esiste e quella politica è in costruzione. Ma intanto la presidente del Consiglio, che ha evidentemente sottovalutato l’elettorato, si è abbattuta con ferocia sul suo stesso governo, facendo dimettere, nell’ordine, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, e la ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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