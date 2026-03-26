Lindsey Vonn rivive i giorni in ospedale in Italia | Ho fatto uno sforzo immane per non impazzire

La campionessa americana ha raccontato i momenti trascorsi in ospedale in Italia, descrivendo uno sforzo notevole per mantenere la lucidità. Questa intervista rappresenta la prima occasione in cui si esprime pubblicamente dopo l’incidente occorso durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Vonn ha parlato delle difficoltà affrontate e del suo percorso di recupero.

La campionessa americana ha rilasciato la prima intervista dopo l'incidente delle Olimpiadi di Milano Cortina. Vonn ha parlato della sua sofferenza: "Ho urlato a squarciagola, avevo un dolore lancinante. Ho lottato per non impazzire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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