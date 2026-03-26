La sciatrice statunitense ha parlato per la prima volta dopo l'infortunio avvenuto ai Giochi di Milano Cortina, rilasciando un'intervista a Vanity Fair. Ha descritto un momento di 13 secondi considerati belli, seguito da un dolore intenso. Ha anche affermato di non aver mai escluso nulla per il futuro, senza entrare nel dettaglio delle conseguenze dell'incidente.

Quando Lindsey Vonn, una delle sciatrici più forti della storia, è tornata alle competizioni a 41 anni, sette anni dopo il ritiro, dopo una protesi al ginocchio, qualcuno era perplesso. Quando ha cominciato a vincere, il mondo era scioccato ed entusiasta. Quando nove giorni prima delle Olimpiadi la statunitense si è rotta il crociato, e ha deciso comunque che a Milano Cortina ci sarebbe stata, si è scatenato il dibattito. Quando dopo 13 secondi di discesa Vonn è caduta rompendosi tibia, perone e caviglia, una frattura così grave da rischiare l'amputazione, il dibattito è diventato sentenza. Come se il corpo non fosse il suo. Come se, dopo decine di incidenti in carriera, non conoscesse rischi, limiti, capacità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lindsey Vonn: "Non ero pazza, sono stati 13 secondi bellissimi. Poi un dolore atroce e nel futuro…"

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