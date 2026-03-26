Nel girone A di Eccellenza, nelle ultime giornate, si sono verificati diversi eventi rilevanti. La squadra della Vis Nova ha dichiarato che si tratta di un gruppo eccezionale. Le partite hanno visto risultati vari e cambi di classifica, con alcune formazioni che hanno ottenuto vittorie decisive e altre che hanno subito sconfitte importanti. La competizione continua a offrire incontri con molteplici sviluppi.

Nel girone A di Eccellenza in queste ultime domeniche sta succedendo un po’ di tutto. Chi durante l’anno ha sempre vinto ora sta facendo fatica a mettere insieme un pareggio, mentre chi da settembre non ne imbroccava una, all’improvviso si è messo a fare punti- È il caso, questo, dell’ Ardor Lazzate, ma anche del Vigevano, ma in generale di tutte quelle che da mesi sembravano destinate a fare i playout o a retrocedere. L’incertezza regna sovrana là sotto con dieci squadre concentrate in otto punti che dovranno spingere fino alla fine per evitare cattive sorprese. Anche chi fino a un mese fa sembrava al riparo dai rischi e invece oggi si trova a lottare come è la Vis Nova protagonista, però, del risultato più clamoroso della quint’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impresa della Vis Nova: "Una squadra eccezionale"

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