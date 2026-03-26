Andrea Di Maso, con un’esperienza di venticinque anni nel settore, si occupa di impresa, sport, musica e progetti sociali. In un’intervista, ha affermato che fare impresa consiste nel creare valore e mantenere relazioni durature nel tempo. La sua carriera comprende attività in vari ambiti, senza specificare i dettagli delle aziende o delle iniziative coinvolte.

Venticinque anni di esperienza tra impresa, sport, musica e progetti sociali. Andrea Di Maso è un imprenditore e manager romano, già membro del Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Roma e Lazio e della Giunta di Unindustria, autore di diverse pubblicazioni su politica economica, sicurezza sul lavoro e management sportivo. Ha costruito il proprio percorso professionale intrecciando management, comunicazione ed eventi, con una particolare attenzione alle relazioni istituzionali e allo sviluppo di progetti strategici. Dalla formazione giovanissima nel mondo della musica fino alla guida di aziende e iniziative imprenditoriali, Di Maso rappresenta una figura manageriale trasversale, capace di muoversi tra ambiti diversi mantenendo una visione chiara: creare valore economico e umano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’imprenditore e manager Andrea di Maso: «fare impresa significa costruire valore e relazioni durature»

Articoli correlati

Leggi anche: Evento Cna, “Dare valore al talento“: "Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani"

La nuova casa della lana: “Un luogo di relax per ‘sferruzzare’ e costruire relazioni”Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – La Casa della Lana di via Farini ha iniziato ufficialmente la sua seconda vita.