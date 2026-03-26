CINIGIANO Un punto di riferimento sempre più vivo per la comunità. La biblioteca comunale "Massimo Fabiani" si conferma uno spazio dinamico capace di coniugare cultura, formazione e socialità, con attività rivolte a tutte le fasce d’età. L’Amministrazione guidata dal sindaco Luciano Monaci, insieme alla Proloco di Monticello Amiata che cura la gestione della struttura, ha puntato fin dall’inizio su questo presidio culturale, investendo su servizi e progetti. Un percorso rafforzato anche dall’ingresso, nel luglio 2025, nella Rete Grobac e dalla collaborazione con la Consulta della cultura, che hanno contribuito a rilanciare la biblioteca come spazio aperto e partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’importanza del sapere. La biblioteca Fabiani è un punto di riferimento

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