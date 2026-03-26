A Limena, la rassegna teatrale LimenaTeatro torna nella sala Falcone e Borsellino per la stagione primavera 2026, con lo spettacolo “True colors. Ritratto di famiglia”. La manifestazione, molto attesa, registra regolarmente il tutto esaurito, grazie all’interesse del pubblico e all’impegno degli organizzatori. La programmazione continua a suscitare attenzione e partecipazione da parte degli spettatori locali.

Torna sempre con grande entusiasmo degli organizzatori, e del pubblico, che negli anni ha regalato il “tutto esaurito” alla maggior parte degli spettacoli in cartellone, la rassegna LimenaTeatro, ospitata alla sala Falcone e Borsellino di Limena. Un programma ricco e variegato, nato dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del CAST di Simone Toffanin, che accompagnerà il pubblico dal 27 marzo al 23 maggio 2026. Il programma di LimenaTeatro, come da tradizione punta sull’intrattenimento a misura di famiglia, dando spazio alle commedie o a quelle pièce che mettono insieme suspense e risate. Per questa 14° edizione ci saranno anche due opere al debutto: l’8 maggio Teatro Insieme porta “Topi in trappola” di Agatha Christie, ed il 15 maggio L’Archibugio proporrà il testo di Aldo Nicolaj “Ex”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - LimenaTeatro primavera 2026 con “True colors. Ritratto di famiglia”

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