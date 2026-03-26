L’imbarazzo dei 5 stelle sul termovalorizzatore

Nel dibattito politico, la posizione del Movimento 5 Stelle sul progetto del termovalorizzatore sembra aver generato tensioni al suo interno. La discussione riguarda un elemento che potrebbe influenzare le future alleanze tra il partito e il Partito Democratico. La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo dichiarazioni contrastanti tra i rappresentanti dei 5 Stelle.

Solo Raggi esulta per l’indagine della Corte dei conti sui terreni a Santa Palomba. La magistratura contabile accusa 14 persone di averli acquistati nel novembre del 2022 con “intenzionali condotte attive e omissive”. E Marino chiama l'ex sindaca: “Ora fermiamo Gualtieri” Dilemma dem sui termovalorizzatori. Tranne che a Roma, il Pd dice no (i casi da Nord a Sud) “La questione termovalorizzatore può essere dirimente per le future alleanze tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Non dimentichiamoci che su questo tema è caduto il governo Draghi. Se ci fosse un altro candidato nel centrosinistra, anche soltanto dei Verdi insieme ai 5 Stelle, ci sono rischi concreti che Gualtieri possa non vincere le prossime elezioni comunali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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