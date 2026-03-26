Limatola duro | Protesta forte tutti insieme

Un incidente grave si è verificato lungo l’Aurelia nel territorio di Capalbio, coinvolgendo diverse persone e causando conseguenze significative per la comunità locale. La notizia ha suscitato una forte reazione tra i residenti, che si sono riuniti per protestare e chiedere interventi immediati. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che stanno gestendo le operazioni sul posto.

GROSSETO "L’ennesimo grave incidente sull’Aurelia, nel territorio di Capalbio colpisce tragicamente la nostra comunità". Inizia così Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto. "Il tratto pericoloso è noto da anni, i progetti sono pronti, ma restano fermi per decisioni finanziarie e politiche. Il nostro territorio continua a scontare un grave ritardo infrastrutturale - aggiunge - L’Aurelia, una delle principali direttrici del Paese, resta in diversi tratti una strada non adeguata ai volumi di traffico che sostiene, con criticità strutturali che nel tempo hanno contribuito a un numero troppo elevato di incidenti mortali". "Per il territorio è motivo di profonda frustrazione dover constatare che un’opera così urgente è ancora bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Limatola duro: "Protesta forte, tutti insieme" Articoli correlati Leggi anche: Veleni sul rimpasto, tutti contro tutti in consiglio comunale: "Duro colpo alla democrazia" Leggi anche: O tutti insieme o tutti a casa: il centrosinistra chiama Donati e suona la sveglia ad Arezzo