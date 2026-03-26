Un centro studi con sede a Malta ha organizzato una conferenza internazionale dedicata alla pace nel Mediterraneo. L'evento si svolge in un periodo segnato da tensioni e incertezze nella regione e coinvolge rappresentanti di vari paesi. L'iniziativa mira a promuovere il dialogo tra le parti e a favorire una soluzione condivisa alle crisi attuali.

"La conferenza internazionale per la pace nel Mediterraneo, promossa dal centro studi Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi strategici e dialogo mediterraneo al Parlamento di Malta in un momento storico segnato da tensioni e incertezze, rappresenta un segnale forte e concreto di dialogo, cooperazione e volontà condivisa di costruire un futuro di stabilità, sicurezza e convivenza pacifica tra i popoli del Mediterraneo". Lo ha detto l'Imam di Catania Abdelhafid Kheit che è anche presidente del centro studi Emir Abdelkader, a margine del 'tavolo internazionale' a La Valletta, che si tiene oggi e domani, con delegazioni di 13 Paesi dell'area euro-mediterranea e mediorientale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - L'Imam di Catania: "La conferenza a Malta sulla pace nel Mediterraneo è un segnale forte"

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