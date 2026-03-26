Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste nel dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell’ex ospedale giuliano, non sarà cremata. Inoltre, al vedovo non verranno concesse le esequie. La decisione è stata comunicata in seguito alle indagini e alle disposizioni legali riguardanti la salma.

Un po’ di pace per i resti di Liliana Resinovich, la donna di 62 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale giuliano. La procura, dopo che il fratello Sergio Resinovich aveva espresso in tv il desiderio che le fosse assicurata una sepoltura dopo la riesumazione, ha disposto infatti il nulla osta alla ri-tumulazione. Ci sono però delle novità in questo nulla osta, mostrato durante la puntata di “ Chi l’ha visto?”. Innanzi tutto è presente su esso la data di morte: è quella della scomparsa, e non quella del ritrovamento, 5 gennaio 2022, come invece c’era scritto sulla precedente sepoltura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Liliana Resinovich non sarà cremata. E al vedovo non spetteranno le esequie

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com