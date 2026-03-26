L’idea del Pentagono | dirottare in Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina

Da lettera43.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti sta considerando di spostare alcune armi programmate per l’Ucraina verso il Medio Oriente. Questa decisione è attualmente in fase di valutazione e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali o tempistiche precise. La possibilità di tale trasferimento ha suscitato attenzione tra le fonti informate sui movimenti militari e le strategie di distribuzione delle armi.

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di dirottare verso il Medio Oriente armamenti destinati all’ Ucraina. Lo scrive il Washington Post, citando tre fonti vicine al Pentagono secondo cui la guerra in Iran sta riducendo le scorte di munizioni più cruciali delle forze armate americane. Quali armi potrebbero finire in Medio Oriente. Tra le munizioni più richieste nel conflitto in Medio Oriente ci sono gli intercettori ad alta tecnologia per la difesa aerea, compresi i sistemi Patriot e Thaad, ordinati da Kyiv tramite un programma Nato avviato nel 2025, in base al quale sono i Paesi partner a pagare le armi Usa per l’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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