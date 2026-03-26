L’idea del Pentagono | dirottare in Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti sta considerando di spostare alcune armi programmate per l’Ucraina verso il Medio Oriente. Questa decisione è attualmente in fase di valutazione e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali o tempistiche precise. La possibilità di tale trasferimento ha suscitato attenzione tra le fonti informate sui movimenti militari e le strategie di distribuzione delle armi.

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di dirottare verso il Medio Oriente armamenti destinati all’ Ucraina. Lo scrive il Washington Post, citando tre fonti vicine al Pentagono secondo cui la guerra in Iran sta riducendo le scorte di munizioni più cruciali delle forze armate americane. Quali armi potrebbero finire in Medio Oriente. Tra le munizioni più richieste nel conflitto in Medio Oriente ci sono gli intercettori ad alta tecnologia per la difesa aerea, compresi i sistemi Patriot e Thaad, ordinati da Kyiv tramite un programma Nato avviato nel 2025, in base al quale sono i Paesi partner a pagare le armi Usa per l’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’idea del Pentagono: dirottare in Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina Articoli correlati Iran, ucciso il comandante della Marina dei Pasdaran. Wp: «Il Pentagono valuta di dirottare in Medio Oriente le armi destinate a Kiev» – La direttaNel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Ucraina, Trump scarica Zelensky: per il Washingont Post il Pentagono valuta di dirottare le armi destinate a Kiev verso il fronte mediorientaleMalgrado sia sparito dalle cronache, il conflitto in Ucraina non è affatto terminato. Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 19 marzo LIVE BLOG; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Il Pentagono dispiega 3mila parà nel Golfo. Raid sulla centrale nucleare di Bushehr; Iran e Stati Uniti, tensioni alle stelle tra accuse e attacchi. L’idea del Pentagono: dirottare in Medio Oriente le armi destinate all’UcrainaL’idea del Pentagono per far fronte alla riduzione delle scorte: dirottare in Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina. lettera43.it Medio Oriente, i paesi del Golfo ora sostengono il conflitto contro l'IranDa cauti oppositori a sostenitori convinti: UAE, Arabia Saudita e Qatar esortano Trump a continuare i raid. Times of Israel rivela il cambio di rotta dopo gli attacchi di Teheran ... rainews.it I continui rincari delle quotazioni del petrolio per la guerra in Medio Oriente stanno annullando gli effetti del provvedimento, dopo una settimana esatta dall'entrata in vigore. La riduzione delle imposte fisse che gravano su ogni litro di carburante non viene perc - facebook.com facebook #Trump invia circa 2000 paracadutisti della 82ª Airborne Division in Medio Oriente per ampliare il ventaglio delle opzioni militari contro l’Iran – inclusa la possibile conquista dell’isola di Kharg – mentre parla di negoziati per la pace x.com