Licina titolare in Germania Svezia Under 19 | come è andata la partita del talento Juve – VIDEO

Nella partita delle nazionali Under 19 tra Germania e Svezia, il giocatore in forza alla squadra giovanile della Juventus è stato schierato come titolare. Arrivato a gennaio dal Bayern Monaco, il talento ha partecipato all’incontro e ha contribuito con la sua presenza in campo. La partita si è svolta sotto la supervisione delle rispettive federazioni nazionali, con il risultato finale che non è stato ancora comunicato.

Licina titolare in Germania Svezia Under 19: come è andata la partita del talento Juve arrivato a gennaio dal Bayern e in forza alla Next Gen. Il palcoscenico internazionale giovanile ha visto protagonista Adin Licina nella combattuta sfida tra Germania e Svezia Under 19, match valido per le fondamentali qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il talento emergente è partito titolare ed è rimasto in campo per 72 minuti, offrendo il suo prezioso contributo prima di lasciare il posto al compagno Wallentowitz nella fase finale della gara. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La partita si è rivelata ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte, concludendosi con un pirotecnico pareggio per 2-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Licina titolare in Germania Svezia Under 19: come è andata la partita del talento Juve – VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve: in Germania sono sicuri: «È Il nuovo Yildiz» Miku Akimoto, talento giapponese del volley: "In Germania a 19 anni? Un'esperienza per crescereIl volley giapponese è un vero e proprio laboratorio culturale dove la disciplina quotidiana si intreccia con la responsabilità del gesto.