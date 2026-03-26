Una lavoratrice licenziata per assenze prolungate non aveva comunicato la propria disabilità all’azienda. La Corte di Cassazione ha stabilito che le assenze legate alla disabilità devono essere considerate come cause di tutela e che, in assenza di comunicazione, il licenziamento può essere invalidato. La decisione si basa su norme relative ai diritti dei lavoratori con disabilità e alle procedure di tutela.

Che cosa accade quando un lavoratore con disabilità viene licenziato per superamento del periodo massimo di assenza e non avendo dichiarato apertamente il suo stato di salute? In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza 46232026, ha dato una risposta ben precisa: il suo silenzio non giustifica una riduzione del risarcimento per licenziamento discriminatorio. Se il datore di lavoro era in grado di accorgersi della situazione usando la normale diligenza, la sua responsabilità resterà piena. E lo sarà anche l’indennità risarcitoria. Vediamo più da vicino. Licenziamento discriminatorio ma risarcimento ridotto. La vicenda concreta aveva al centro una lavoratrice espulsa dopo aver superato il cosiddetto periodo di comporto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziata per le assenze, non aveva dichiarato la disabilità: le spetta il risarcimento

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"Licenziata per phishing." In questi giorni avrete visto girare questo titolo. E fermandosi lì, l'indignazione è comprensibile, ma la sentenza completa racconta una storia molto diversa e molto più interessante. L'ordinanza n. 3263 della Cassazione non parla di u - facebook.com facebook