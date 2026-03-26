Questa sera alle 20:45, l’Italia scende in campo per la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord, con l’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico ha dichiarato che non cerca di essere un superuomo come alcuni suoi predecessori, ma si concentra sulla squadra e sulle strategie da adottare in vista della partita. La sfida rappresenta un passo decisivo nella corsa alla qualificazione.

L’Italia dovrà affrontare questa sera alle 20:45 la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord per accedere ai Mondiali 2026. Se dovesse passare, in finale incontrerebbe una tra Bosnia e Galles. Gli Azzurri non disputano un Mondiale da Brasile 2014. Il ct Gattuso è chiamato a cancellare quanto accadde nel 2017 e nel 2022 contro Svezia e Macedonia del Nord. L’Italia di Gattuso cerca la qualificazione al Mondiale. Claudio Savelli su Libero scrive: Se con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione, stavolta c’è una sensazione diversa. L’Italia comunica concentrazione, consapevolezza, determinazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Libero: “Gattuso non cerca di fare il superuomo come Ventura e Mancini”

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