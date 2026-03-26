Negli ultimi tempi, l’eyeliner marrone sta guadagnando popolarità come alternativa all’iconico eyeliner nero. Mentre il nero resta presente in alcune occasioni, si utilizza meno frequentemente per l’uso quotidiano e si preferiscono tonalità più calde e naturali. Questa tendenza si inserisce in un mutamento più ampio nelle preferenze di trucco, con un focus maggiore su look più soft e sobri.

L’ eyeliner nero non è morto, ma sicuramente non è più protagonista indiscusso. Abbiamo infatti relegato il suo utilizzo a occasioni speciali o per accompagnare alcuni stili di trucco, piuttosto che nell’uso quotidiano. L’ eyeliner marrone invece, sembra aver preso il suo posto, soprattutto nel quotidiano, dove si privilegiano make up soft e delicati. Laddove si cerchino sfumature più morbide che definiscono senza irrigidire i lineamenti, il marrone è la nuance che si tende a privilegiare. Più discreto, più versatile, è la scelta ideale quando si desidera valorizzare lo sguardo con eleganza. La nuova idea di armonia evita infatti di introdurre contrasti troppo netti nella palette trucco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’eyeliner marrone rivoluzionerà il modo in cui ti trucchi

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