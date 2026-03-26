Nel corso del Media Day che dà il via al weekend del Gran Premio del Giappone, terzo evento del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1, Lewis Hamilton ha parlato dell’attuale situazione della Ferrari. Il pilota ha dichiarato di adottare un approccio cauto, sottolineando che stanno lavorando per migliorare le prestazioni passo dopo passo.

Nel giovedì del Media Day che apre il weekend del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Lewis Hamilton dice la sua sull’attuale situazione in Ferrari. Più che replicare direttamente alle osservazioni di Charles Leclerc — che aveva indicato Mercedes come riferimento attuale — il sette volte campione del mondo costruisce un ragionamento più ampio, fatto di cautela, consapevolezza e prospettiva. Il punto di partenza è chiaro: Ferrari è in crescita, ma il percorso non è ancora completo. Hamilton non si lascia trascinare dall’entusiasmo per il podio conquistato in Cina e mette subito le cose in prospettiva: “ Un passo alla volta “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton cauto: “Un passo alla volta, stiamo cercando di costruire su quello che abbiamo in termini di prestazione”

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