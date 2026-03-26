A Lucca si avvicina un nuovo evento dedicato al mondo pop, intitolato Since 1966: Back To The Theatre. L’appuntamento si inserisce nel calendario della città prima di Lucca Collezionando, un’occasione per celebrare la cultura pop e le sue icone. La manifestazione promette di attirare appassionati e visitatori interessati a scoprire esposizioni e iniziative legate a questo universo.

Prima di Lucca Collezionando. è in arrivo un nuovo evento celebrativo dedicato al mondo pop di Lucca che non dovete perdere assolutamente. Si avvicina il convegno Since 1966: Back To The Theatre – Il fumetto tra memoria ed educazione, in programma venerdì 27 marzo nel ridotto del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che apre idealmente Lucca Collezionando ( sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca ) e che dà il via alla primavera di appuntamenti di Lucca Crea. L’evento è anche il primo tassello della celebrazione del 60esimo anniversario della nascita del Salone Internazionale dei Comics, che si svolse proprio nel ridotto del Giglio dal 24 settembre 1966 e che attraverso sei decenni di evoluzione è oggi diventato Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’evento Since 1966: Back To The Theatre sta per arrivare a Lucca

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